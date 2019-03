Ökumenischer Ostergarten

Zum fünften Mal, aber zum ersten Mal in ökumenischer Zusammenarbeit öffnet der Mannheimer Ostergarten am heutigen Samstag in der Liebfrauenkirche (Luisenring 33). Das Team der katholischen Jugendkirche SAMUEL erhält dabei erstmals Unterstützung durch die Evangelische Jugend Mannheim. Besucher können wieder auf Zeitreise gehen und die letzten Tage von Jesus von Nazareth vor mehr als 2000 Jahren „erleben“. Reisebegleiter führen dabei Gruppen von bis zu 20 Personen durch inszenierte Räume. Anmeldung und weitere Informationen unter www.jugendkirche-samuel.de. Bild: Katholische kirche

