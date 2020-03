Österreich beendet Test

Linz.Österreich hat einen Test mit Tempo 140 auf zwei Autobahnabschnitten am Sonntag beendet. Ab sofort gilt auf den beiden Strecken in Nieder- und Oberösterreich mit einer Gesamtlänge von 120 Kilometern wieder das sonst übliche Tempolimit von 130 Stundenkilometern. Die neue Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) sagte: „Höhere Geschwindigkeit führt zu höherer Umweltbelastung.“ Die beiden Teststrecken gehörten zu einem vom einstigen Verkehrsminister Norbert Hofer forcierten Projekt. Der FPÖ-Politiker wollte damit beweisen, dass sich eine etwas erhöhte Geschwindigkeit nicht negativ auf Umwelt oder Unfallzahlen auswirkt. Seit Januar regiert in Österreich eine Koalition aus konservativer ÖVP und Grünen. dpa

