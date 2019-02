Offen und transparent

Bensheim.3,8 Millionen Euro investiert die GGEW AG in ihre Neubaumaßnahme an der Dammstraße. Eine Investition, die auch der regionalen Wirtschaft zugute kommt. Denn die Bauaufträge wurden gezielt an Handwerker und Bauunternehmer aus der Region vergeben.

Das fing schon bei der Planung an, die an die WSW-Baubetreuungs-GmbH in Bensheim vergeben wurde. Sie war auch der Generalunternehmer für das Projekt.

Ein Zeichen wurde auch im Blick auf Kundennähe gesetzt. Denn auch im digitalen Zeitalter wird der persönliche Kontakt und die Beratung bei der GGEW groß geschrieben. Das zeigt sich in dem großzügigen Kunden-Center im Erdgeschoss des Neubaus. Neben ausreichend Plätzen für die persönliche Beratung gibt es auch eine sogenannte Expo-Fläche, auf der die Produkte und Ideen anschaulich präsentiert werden. Dazu kommen der barrierefreie Zugang an der Straßenseite und kurze Wegen von den zusätzlich geschaffenen Parkplätzen.

Generell zeichnet sich das Gebäude durch eine transparente und offene Bauweise aus. Das spiegelt sich auch in den Büroräumen wider, bei denen neue Wege gegangen wurden. Es gibt keine Einzelbüros mehr, sondern große Büroflächen, die von Besprechungsecken, multifunktionalen Inseln und Räumlichkeiten für Kreativität jenseits des Tagesgeschäftes unterbrochen werden. Das fördert abteilungsübergreifendes Projektmanagement sowie freies und kreatives Denken. js

