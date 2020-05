Offener Brief an Regierung

Rhein-Neckar.Etwa ein Prozent der Bevölkerung in Deutschland soll nicht krankenversichert sein. Die Corona-Pandemie hat ihre Situation verschärft. In einem offenen Brief an die baden-württembergische Landesregierung haben 44 Organisationen – von der Arbeiterwohlfahrt über das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bis zum Flüchtlingsrat Baden-Württemberg – die Forderung nach Einführung eines anonymen Krankenscheins gefordert. Einer dieser Absender ist der Verein MediNetz Rhein-Neckar. Gründe dafür, warum Menschen nicht krankenversichert sind, gibt es mehrere. Mit einem „klassischen“ Obdachlosen, den man als Hauptbetroffenen vermuten würde, haben es die MediNet-Aktiven eher selten zu tun.

