Ohne Maske wird’s teuer

Würzburg.In den ersten 14 Tagen des Teil-Lockdowns zog die Bundespolizeiinspektion Würzburg ein erstes Zwischenfazit zur Überwachung der Maskenpflicht. Beamte der Bereitschaftspolizei sind in den kommenden Tagen zusätzlich vor Ort.

Die Bundespolizei unterstützt die Länder seit dem 2. November bei der Pandemiebekämpfung an Grenzen, Bahnhöfen und Flughäfen. Zwischen 2. und 16. November waren in Unterfranken und Teilen Oberfrankens die Beamten der Bundespolizeiinspektion Würzburg verstärkt in Bahnhöfen und Zügen im Einsatz.

Bei den Überwachungsmaßnahmen wurden insgesamt 710 Personen festgestellt, die gegen die Maskenpflicht verstoßen haben.

Nach Ermahnungen konnten sieihre Reise fortsetzen. In 23 Fällen wurden die zuständigen Gesundheitsämter zur Einleitung eines Bußgeldverfahrens informiert.

