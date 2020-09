Opel auf Elektro-Kurs

Rüsselsheim.Der deutsche Autohersteller Opel gibt bei der Elektrifizierung Gas. Zum Elektro-Corsa und dem Hybrid-Grandland gesellen sich in diesem Jahr noch die Elektromodelle Vivaro, Zafira Life und Mokka. Im nächsten Jahr folgen sechs weitere Elektro-Ausgaben. Bis 2024 will Opel, das seit 2017 zum französischen Automobilkonzern Groupe PSA gehört, in jeder Modellreihe eine elektrifizierte Ausführung präsentieren. Dies kündigte Produktmanager Michael Walter bei der Vorstellung der neuen Stromer Vivaro-e und Zafira-e Life in Rüsselsheim an. „Wir sind gut unterwegs und verzeichnen den stärksten Rückgang an Emissionen aller Volumenhersteller“, so Walter weiter. Zum Konzept der Opelianer gehört auch eine eigene Batteriezellfertigung. Ein entsprechendes Werk soll ab 2024 in Kaiserslautern seine Arbeit aufnehmen.

Mit Anhängerkupplung

Der elektrische Opel Zafira-e Life ist seit wenigen Tagen bestellbar. Die Auslieferung folgt Anfang nächsten Jahres. Die Preisliste startet bei 52 443 Euro (inkl. 16 Prozent MwSt). Dank Umweltbonus reduziert sich der Einstiegspreis auf knapp 45 000 Euro. Der Großraumvan bietet bis zu neun Personen Platz. Der Zafira-e Life kann mit einer Anhängerkupplung ausgerüstet werden und bis 1000 Kilogramm ziehen. Für Vortrieb sorgt ein Motor mit einer Leistung von 136 PS und einem maximalen Drehmoment aus dem Stand von 260 Newtonmeter. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 130 km/h begrenzt. Gewählt werden kann zwischen einem Akku mit 75 kWh, der eine Reichweite bis zu 330 Kilometer ermöglicht, oder einer 50 kWh-Batterie für maximal 230 Kilometer.

Laut Opel lässt sich an einer Schnellladesäule mit 100 kW Gleichstrom die 50 kWh-Batterie in rund 30 Minuten zu 80 Prozent wieder aufladen. Beim größeren Energiespeicher sind es 45 Minuten. Der Zafira rollt in drei Längen vom Band. Die kürzeste Version misst 4,60 Meter, die mittlere 4,95 Meter und die längste streckt sich auf 5,30 Meter. Der vollelektrische Großraum-Pkw ist mit zahlreichen Fahrerassistenzsystemen ausgestattet. Hierzu zählen unter anderem eine Frontkamera, ein Abstandsradar, der Geschwindigkeitsregler- und -begrenzer, der Spurhalteassistent oder die Müdigkeitskontrolle. Über ein farbiges Head-up-Display lassen sich die Geschwindigkeit, der Abstand zum Vordermann oder die Navigationsdaten anzeigen.

Auch der Vivaro ist künftig emissionsfrei unterwegs. Der Kastenwagen ist seit Juli bestellbar, noch in diesem Jahr rollt das Fahrzeug zu den Kunden. Die Preise für das Nutzfahrzeug beginnen bei 41 354 Euro (inkl. 16 Prozent MwSt). Auch beim Vivaro kann mit einem Bonus kalkuliert werden. Die Unterstützung für Elektro-Fahrzeuge mit einem Netto-Listenpreis von bis zu 40 000 Euro liegt bei 9000 Euro.

Laut Opel ist der Vivaro-e der einzige Stromer in seinem Segment, der mit einer Anhängerkupplung ausgeliefert wird und Lasten von bis zu 1000 Kilogramm ziehen kann. Der Elektromotor leistet 136 PS und ein maximales Drehmoment von 260 Newtonmeter. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 130 km/h begrenzt. Die Reichweiten liegen bei 230, respektive 330 Kilometer, je nachdem man einen Akku mit 50 oder 75 kWh an Bord hat.

Der Kastenwagen ist vielseitig. Es gibt ihn wahlweise als klassischen Transporter, als Doppelkabine sowie als Kombi mit Platz für bis zu neun Personen. Drei Längen nehmen 4,60, 4,95 oder 5,30 Meter ein.

