Opel Zafira zeigt Größe

Der neue Opel Zafira Life wächst und bietet bis zu neun Sitzplätze. © Opel

Rüsselsheim.In der vierten Generation wird aus Opels Großraumlimousine Zafira ein geräumiger Transporter mit Pkw-Komfort. Er feiert seine Weltpremiere Mitte Januar auf der Motorshow in Brüssel und kann ab Februar bestellt werden, so der Hersteller, der zu den Preisen noch keine Angaben macht. Wo es bislang nur eine Karosserievariante gab, verkauft Opel den Zafira Life künftig mit zwei Radständen und drei Längen zwischen 4,60 und 5,30 Metern. Außerdem bekommt er zur Heckklappe mit separat zu öffnender Scheibe erstmals zwei Schiebetüren, so Opel weiter.

Je nach Karosserie und Konfiguration bietet der Zafira Life damit bis zu neun Sitzplätze und maximal 3397 Liter Stauraum. Obwohl er nun auf einem Nutzfahrzeug basiert, soll der Wagen Ambiente und Ausstattung eines Pkw bieten. Deshalb gibt es nicht nur lederne Loungesessel und ein Panoramadach, sondern auch Extras wie ein Head-up-Display und Assistenzsysteme wie eine automatische Abstandsregelung. Außerdem lassen sich die elektrischen Schiebetüren laut Opel auf Wunsch erstmals auch mit einem angedeuteten Fußkick öffnen. Zu den Motoren macht Opel noch keine Angaben. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.01.2019