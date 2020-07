Open-Air-Gottesdienst in Feudenheim

In Feudenheim laden die katholische und evangelische Gemeinde an diesem Samstag um 19 Uhr zu einem ökumenischen Open-Air-Gottesdienst unter dem Motto „Himmel-reich“ beim ASV Feudenheim ein. Die Pfarrer Alexander Bitzel und Daniel Kunz gestalten ihn und werden mit den Mitfeiernden „über Ideen und Vorstellungen vom Himmelreich nachdenken“. Musikalisch begleitet wird die Feier von Hilde Koch mit Gesang, Nicole Fieber am Keyboard und dem Posaunenchor Feudenheim. Die Besucherzahl ist auf 100 begrenzt, weshalb eine Anmeldung per E-Mail an fsj@ssemma.de mit Namen, Adresse und Telefonnummer erforderlich ist. Eine Sitzgelegenheit kann mitgebracht werden. red/lok

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.07.2020