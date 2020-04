Orthodoxe feiern Ostern

Moskau.Millionen orthodoxe Christen haben unter dem Eindruck der Corona-Pandemie weltweit ihr Osterfest gefeiert – eine Woche später als die westlichen Kirchen. In einem Videoclip wünschte der russische Präsident Wladimir Putin den Gläubigen an ihrem wichtigsten Feiertag am Sonntag Glück und Gesundheit. „Alles wird gut mit Gottes Hilfe“, sagte der 67-Jährige mit Blick auf die Pandemie. Er saß bequem in einem Sessel vor einem Kamin, neben ihm der Osterkuchen Kulitsch und Tee auf einem Tisch.

Der Kremlchef verzichtete in diesem Jahr auf den Besuch der Moskauer Erlöserkathedrale, der Hauptkirche des russisch-orthodoxen Christentums. In Moskau gelten strenge Ausgangssperren wegen der Pandemie. Das Oberhaupt der Russisch-Orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, feierte die Auferstehungsmesse in der Erlöserkathedrale mit einzelnen Geistlichen, wie das Staatsfernsehen zeigte. dpa

