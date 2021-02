Ortschaft sollte verlegt werden

Schrozberg.Das Dorf Sigisweiler gehört zur Stadt Schrozberg und liegt auf halbem Weg nach Blaufelden. Dort war in Zweiten Weltkrieg ein Fliegerhorst mit großer Landebahn geplant, der bis Kriegsende aber nicht fertiggestellt wurde. Anfang des 20. Jahrhunderts, als es Fotografien nur in schwarz-weiß gab, obwohl die Welt auch bunt war, lebten im Ortsteil Sigisweiler um die fünfzehn Bauernfamilien. Eine Gastwirtschaft bildete den Ortsmittelpunkt. Was sich Ende desZweiten Weltkriegs dort zugetragen hat, hört sich heute ziemlich spannend an: Die Umsiedlung von Sigisweiler stand offenbar im Raum. Mit den Bauarbeiten für das Rollfeld ist begonnen worden – noch heute besitzen Einwohner liegengelassene Werkzeuge.

