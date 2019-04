Osterhase kommt ins Hallenbad

In der Woche vor Ostern vom 15. bis 20. April kommt der Osterhase ins Weinheimer Hallenbad HaWei. Er bringt für die kleinen Badegäste ein Aktionsspiel mit. Wer mit Geschick und ein wenig Glück drei Eier in den Korb vom Osterhasen trifft, bekommt einen großen Schoko-Osterhasen. Dafür macht das Familienbad dann am Ostersonntag und Ostermontag Pause und die Türen des Hallenbades bleiben geschlossen. Die Öffnungszeiten im HaWei während der Osterferien: Donnerstag, 18. April, 7 Uhr bis 21 Uhr, Karfreitag von 7 Uhr bis 18 Uhr, Karsamstag von 7 Uhr bis 18 Uhr, Ostersonntag und -montag geschlossen. An allen anderen Tage ist regulär geöffnet. red

