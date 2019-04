Osternacht und Ostertage

Von der Dunkelheit zum Licht. Vom Tod zum Leben. Von der Verzweiflung zur Erlösung. Ostern ist das älteste und höchste Fest der Christenheit. Leiden, Tod und Auferstehung Christi sind in ihrer Bedeutung für viele Gläubige nicht voneinander zu trennen. Nach Gründonnerstag und Karfreitag geht es am Abend des heutigen Karsamstag, dem Tag der Grabesruhe Christi, auf die frohe Osterbotschaft zu – die Frauen finden nach biblischer Erzählung am frühen Morgen ein leeres Grab vor. Daher wird in den Gemeinden und Seelsorgeeinheiten am späten Samstagabend oder am frühen Sonntagmorgen gefeiert, dass Jesus auferstanden ist. Bei den Morgenfeiern gibt es oft ein Osterfeuer und ein Frühstück mit bunten Eiern, die als Symbol für das Leben und die Unendlichkeit stehen. Das Leben ist stärker als der Tod. red (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.04.2019