Ostern entfaltet auf der grünen Wiese im Weinheimer Schlosspark eine besondere Frühlingssymbolik. Die Häschen des Weinheimer Kaninchenzuchtvereins ziehen an Ostersonntag und Ostermontag, 21. und 22. April, jeweils von 11 bis 16.30 Uhr wieder in den Schlosspark um und werden zu Osterhasen. Sicher können sie ein dickes Fell in diesem Jahr gut gebrauchen, und es wäre auch gut, wenn die Schäfchen von Florian Pürzer bis dahin noch ungeschoren davonkämen. Auch sie locken die Familien an. Das Weinheimer Kulturbüro und die Jugendfeuerwehr sind Veranstalter der Osterwiese im Schlosspark. Im Weinheimer Schlosspark ist ein kleiner Streichelzoo aufgebaut. Die Jugendfeuerwehr Weinheim bewirtet die Besucher mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen. Der Eintritt ist frei. wn

