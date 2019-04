Palmsonntag – Beginn der Karwoche

Evangelische und katholische Christen erinnern am morgigen Palmsonntag, 14. April, in feierlichen Gottesdiensten an den Einzug Jesu in Jerusalem. Die biblischen Quellen beschreiben diesen Einzug so, dass Menschen Jesus, der auf einem Esel durch das Stadttor reitet, wie einen König empfangen, Kleider auf dem Boden ausgebreitet und grüne Zweige – dem Johannesevangelium zufolge Palmzweige – auf den Weg gestreut haben. Während in der katholischen Kirche am Palmsonntag heute noch Prozessionen stattfinden und grüne Zweige geweiht werden, kennt die evangelische Kirche solche Einzugsfeiern in der Regel nicht. Der Palmsonntag markiert auch den Beginn der Karwoche, in der Christen des Leidens und Sterbens Jesu am Kreuz gedenken und sich auf Ostern vorbereiten. red

