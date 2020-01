Paraberries treten auf

Im studioD waren sie schon zu Gast und auch im Café Central standen die „Paraberries“ schon auf der Bühne. Am Freitag, 7. Februar, sorgen die jungen Musiker mit Country- und Folksongs, die an die Doors, Johnny Cash und Woodstock erinnern, für Stimmung beim „Feierabend in der Elli“. Erst vor zwei Jahren gegründet, hat die Weinheimer Band bei ihren Auftritten gleich ihr Publikum begeistert. Wer Lust auf einen gemütlichen Wochenausklang bei cooler Musik hat, darf auf einen ziemlich lässigen Feierabend gespannt sein, heißt es in einer Pressemitteilung. Beginn ist um 17 Uhr.

Inklusive Musikparty

Das Zentrum für Inklusion freut sich über zahlreiche Gäste. Der Feierabend in der Elli findet im Freiraum in der Elisabethstraße 9 statt. Beim inklusiven Festival des Pilgerhauses „Fair all“ am 4. Juli sind die Paraberries übrigens ebenfalls dabei. Die inklusive Musikparty wird im Schlosshof stattfinden. Neben „Klassikern“ wie SWEAT stehen dann auch Musiker mit und ohne Handicap auf der Bühne. Der Name „Fair all“ leitet sich aus den Begriffen Fairness und Vielfalt ab. wn

