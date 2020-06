Paradies für Insekten

Eubigheim.Kerstin Lüchow hat in Eubigheim einen ganz besonderern Naturgarten geschaffen. Dort, in ihrem Reich, bringt die Diplomagraringenieurin mit Fachrichtung Gartenbau Beruf, Hobby und Leidenschaft unter einen Hut. Überall kreucht und fleucht es bei ihr im 1050 Quadratmeter großen Garten. Für sie sind Naturgärten gestaltete Gärten, es handele sich nicht um verwilderte Flächen. Wo früher nur grün war, zeigen nun Nachtviolen, Diptam, Flockenblumen, Mohn und vieles mehr ihre Schönheit. Dass Gartengestaltung überaus spannend sein kann, glaubt man der gebürtigen Lüneburgerin aufs Wort. Es ist ihr eine Herzensangelegenheit, die Öffentlichkeit für die Insekten zu sensibilisieren. Mit geringem Aufwand könne jeder etwas davon zurückgeben, was der Natur anderswo genommen wurde.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.06.2020