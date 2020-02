Paradiesische Aussichten

Ein toller Blick auf die herrliche Südtiroler Bergwelt. © Niederkofler/TV Algund

Algund in Südtirol ist bei Wanderern mit den unterschiedlichen Ambitionen beliebt. Die traumhaften Wege in allen Höhenlagen sowie die Lage am Tor zum Naturpark Texelgruppe und am Fuße des weltberühmten Meraner Höhenweges erweitern den persönlichen Radius und Horizont.

Der Meraner Höhenweg umrundet in etwa 1400 Metern Höhe auf 93 Kilometern Länge den Naturpark Texelgruppe. Er ist von Algund aus mit dem Sessellift von Plars nach Vellau und danach mit dem Korblift auf die Leiteralm erreichbar. Bei geführten Alm- und Hüttenwanderungen sind dort oben nicht nur stille Waldwege, blühende Berghänge und duftende Almwiesen zu entdecken. Besonders eindrucksvoll sind der Partschinser Wasserfall und die zehn Spronser Seen auf rund 2500 Höhenmetern. Die größte hochalpine Seenplatte ist ideal für ein Picknick im Grünen – und eine Runde Kneippen im kalten Wasser.

Wald-Erlebnisweg auf 1360 Metern

Senkrechtstarter ohne Höhenangst gehen den Vellauer Felsenweg hin-auf zum Hochmuter (1361 Meter) an, der teilweise mit Stahlketten abgesichert ist. Der Lohn für alle Mühen ist eine „fesselnde“ Aussicht auf das Etschtal. Der Algunder Walderlebnisweg liegt auf dem 1360 Metern hohen Vigiljoch und kann mit der Panoramaseilbahn von Rabland aus erreicht werden.

Der Themenweg zum Ökosystem Wald oberhalb der Bergstation eröffnet auf sechs Kilometern einen traumhaften Ausblick auf den Naturpark Texelgruppe.

Für herrliche Naturimpressionen muss man aber gar nicht so weit hinauf. Am Fuß der Texelgruppe verläuft mit der Algunder Waalweg (6 Kilometer), einer der schönsten Panoramawanderwege des Meraner Landes. Über den bekannten Tappeinerweg kann man sogar weiter bis nach Meran wandern. Die Region bietet von Frühjahr bis Herbst Bewegungshungrigen und Genießern gleichermaßen eine Menge Abwechslung in einer Traumkulisse. kaba/mk

