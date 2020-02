Paris nimmt „Uralt-Meiler“ vom Netz

Fessenheim.Erleichterung auf deutscher Seite – der erste Schritt der Stilllegung des elsässischen Atomkraftwerks Fessenheim ruft rechts des Rheins positive Reaktionen hervor. Die Atomkraft sei kein Klimaretter, sagte Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) vor der Abschaltung des ersten Reaktors am Freitag. Die geplante Abschaltung des Reaktors an der Grenze trage zur Sicherheit Deutschlands bei, sagte Schulze.

Die Abschaltung des Kernkraftwerks sollte nach Angaben des französischen Energiekonzerns EDF am Freitagabend beginnen. Am frühen Samstagmorgen sollte der Vorgang abgeschlossen sein. Der zweite Block soll am 30. Juni vom Netz genommen werden.

Es wäre beruhigender, wenn gleich beide Reaktoren des „Uralt-Meilers“ vom Netz gehen würden, sagte der Linken-Bundestagsabgeordnete Hubertus Zdebel. Er kritisierte, dass Frankreich rund drei Viertel seines Stromverbrauchs aus der Atomenergie beziehe. Der Staat hatte angekündigt, die Abschaltung von Reaktorpaaren an sieben Standorten bis 2035 zu prüfen. Derzeit laufen in Frankreich 58 Reaktoren in 19 Atomkraftwerken. Die französische Regierung hatte zuletzt angedeutet, vorerst keine neuen Atomkraftwerke bauen zu wollen. dpa

