Pariser setzen Signal gegen Terror

Demonstranten in Paris sagen Nein zur Gewalt. © Michel Euler/dpa

Paris.Zahlreiche Menschen haben sich am Sonntag nach der Ermordung eines Lehrers zu einer Solidaritätsdemonstration in Paris versammelt. Die Menschen klatschten minutenlang auf dem Place de la République im Osten der Innenstadt. Viele hielten Schilder, auf denen „Je suis Prof“ oder „Je suis enseignant“ (dt.: Ich bin Lehrer) stand, in die Luft. Der Platz war dicht gefüllt.

Die Redaktion des Satiremagazins „Charlie Hebdo“ hatte sich dem Demo-Aufruf der Organisation SOS Racisme und Lehrergewerkschaften angeschlossen. Der Place de la République ist ein symbolischer Ort – nach der Terrorserie im Januar 2015, zu der der Anschlag auf „Charlie Hebdo“ zählte, gedachten dort Menschen aus Frankreich der Opfer. Der Lehrer war am Freitag aus mutmaßlich terroristischem Motiv von einem 18-Jährigen tschetschenischer Herkunft enthauptet worden. dpa

