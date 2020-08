Parisi fordert mehr Cleverness

Für Stefano Parisi ist Jahr eins als Trainer einer Herrenmannschaft Vergangenheit. Sein Einstand mit einer neu formierten Mannschaft bei der SG Oftersheim II verlief reibungslos und nach zwölf Monaten hat man fast schon das Gefühl, als ob der 40-Jährige schon immer da gewesen wäre.

„Das erste Jahr war sehr spannend und hat sehr viel Spaß gemacht. Wichtig war mir auch, dass meine Familie mir den Rücken freigehalten und mich unterstützt hat“, sagt Parisi, der die Corona-Saison mit seiner Mannschaft auf Rang elf beendet hat. Doch der Lockdown und damit einhergehende Saisonabbruch haben die SG Oftersheim II und den ehrgeizigen Parisi auf dem Weg nach oben ausgebremst. „Ich bin mir sicher, dass es in der Rückrunde weiter nach oben gegangen wäre, da sich die neu formierte Truppe gefunden hatte“, hadert er mit dem jähen Saisonende und sieht sein Team auf der Schlussplatzierung unterrepräsentiert.

Letztlich hat der frühere Offensivspieler auch bereits ausgemacht, wo der Hase im Pfeffer liegt. „Wir müssen an der Cleverness und vor allem am Torabschluss arbeiten. Dann geht es auch weiter nach vorne“, erklärt Parisi. Nachdem es im Vorjahr darum gegangen war, aus einem Pool an Spielern einen Kader für erste und zweite Mannschaft zu formieren, steht nun im Vordergrund, das bestehende Gerüst mit den neuen Spielern zu verschmelzen. Da jedoch fünf der sieben Neuzugänge aus dem eigenen Stall kommen, sieht Parisi da keine Schwierigkeiten. „Ich hoffe, dass sich alle so schnell wie möglich integrieren und dabei bleiben“, sagt Parisi, der mit Joachim Krzoska aus dem A-Klassen-Kader einen neuen Co-Trainer an die Seite bekommen hat.

Keine Luftschlösser

Auch bei den Saisonzielen baut Parisi keine Luftschlösser. „Wenn die Runde zu Ende gespielt wird und wir am Ende auf einem einstelligen Tabellenplatz stehen, und wir ein, zwei Spieler an die erste Mannschaft übergeben können, bin ich zufrieden“, sagt der 40-Jährige. „Dann sind wir in Oftersheim auf einem guten Weg.“ wy

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 27.08.2020