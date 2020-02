Party-Meile in Weststadt

Die Weststadt tanzt – am 20. Juni wird in Weinheims größtem Stadtteil in der Ahornstraße und rundherum wieder ausgelassen gefeiert. Veranstalter dieser mittlerweile 8. Auflage seit 2007 ist der Weststadtverein Pro West.

Zwei große Bühnen mit professioneller Technik werden wieder Weinheimer Bands und Gruppen zur Verfügung stehen. Die ersten Anmeldungen liegen bereits vor: Es sind Newcomer-Bands und Bühnenklassiker dabei. Das schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Platz für alle

Alle Bands treten wieder ohne Gage auf, weil das Weststadtfest ja einem guten Zweck zugutekommt. Auch für die Stände der Vereine, Organisationen, Kirchengemeinden und Firmen entlang der Ahornstraße werden noch Anmeldungen angenommen – die Straße bietet ja genügend Platz für alle. Angeboten werden Ausstellungs- und Info-Stände sowie Flohmarktplätze. Anmeldungen für die Straßenstände nehmen Stella Kirgiane-Efremidou und Johanna Seydel entgegen unter stellakirgiane@aol.com und info@kopierpoint-seydel.de, die Anmeldungen für Bühnenauftritte laufen bei Roland Kern zusammen: r.kern@weinheim.de. wn

