Party mit der Band Human Five

Bei dieser Band ist Partystimmung garantiert: „Human Five“ ist eine fünfköpfige Rock-Pop-Soul-R’n’B-Formation in der klassischen Besetzung Gesang, Gitarre, Piano/Keyboard, Bass und Schlagzeug. Mit Hits von den Blues Brothers, Robbie Williams, Joe Cocker, Peter Gabriel, Lenny Kravitz, Simple Minds oder Commitments und vielen anderen, ist für Abwechslung gesorgt. Das schreibt der Beat Club in einer Pressemitteilung. Dort treten nämlich „Human Five“ am heutigen Freitag, 24. Januar, ab 21 Uhr auf.

Zu erwarten ist ein Querbeetprogramm, das unter dem Motto „Party, Party, Party“ steht und einen tollen Abend mit entsprechender Livemusik verspricht, heißt es in der Ankündigung weiter. Die Formation war bereits vor zwei Jahren auf der kleinen Bühne in der Villa Titiania. Karten gibt es bei der Copythek Weinheim, Hauptstraße 52; an der Abendkasse ab 20 Uhr. wn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.01.2020