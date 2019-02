Party und Kindermaskenball

Die „fünfte Jahreszeit 2.0“ der TSG Weinheim beginnt in diesem Jahr am Samstag, 23. Februar, ab 20.30 Uhr mit der Saturday Night Party. Dann verwandelt sich die TSG-Halle in der Mannheimer Straße wieder in eine Hochburg des fastnachtlichen Treibens. Weiter geht es am „Schmutzigen Donnerstag“, dem 28. Februar, mit „Andy’s Party People“. Ab 20.11 Uhr sorgen außerdem die DJs Jonas Böhm und Minimi für den richtigen Sound. Für den schmutzigen Donnerstag gibt es nur noch wenige Restkarten, schreibt die TSG.

Am Fastnachtssamstag, 2. März, dürfen die Jüngsten loslegen. Zum Kindermaskenball hat sich die TSG ein kunterbuntes Programm einfallen lassen. Das Duo Skinny Jeans aus Frankfurt sowie Stevie & die Dance Kids sorgen für Unterhaltung. Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. Beginn ist um 14.11 Uhr. wn

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019