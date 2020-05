Paten für Stadtbäume gesucht

Bad Mergentheim.„Mit ‚Patenschaften’ Stadtbäumen durch Trockenheitszeiten helfen“, lautet der Aufruf der Naturschutzgruppe Tauber-grund.

Bäume treiben aus

Der Frühling und die jahreszeitliche Natur sind reichlich fortgeschritten. Die Bäume treiben aus. Und die jungen Blätter tauchen sowohl die Landschaft als auch innerörtliche Straßen, Plätze und Anlagen in frisches Grün. Während viele Menschen ihre eigenen Pflanzen in der Wohnung, auf dem Balkon oder im Garten regelmäßig gießen, geraten die Bäume auf öffentlichem Boden in Trockenheitsphasen jedoch schnell in Vergessenheit. Die Wetterprognose lässt wenig hoffen.

