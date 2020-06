Pause bei Gewitter

Ein starkes Gewitter macht das Fahren für Zweiradler gefährlich. © dpa

Berlin.Egal, ob auf dem Motorrad oder Fahrrad – werden Zweiradfahrer vom Gewitter überrascht, unterbrechen sie besser die Fahrt so schnell wie möglich. Das rät der Auto Club Europa (ACE). Motorradfahrer steuern idealerweise einen Parkplatz an und meiden auf dem Weg dahin exponierte Stellen und die Nähe zu Bäumen und Masten. Dort angelangt ist ein sicherer Unterstand in mindestens zehn Metern Entfernung zur Maschine angeraten, um bei einem eventuellen Blitzschlag keinen Schaden zu nehmen.

Für Radler gilt das gleiche: Sie steigen schnellstmöglich vom Fahrrad ab und suchen in zehn Metern Entfernung Schutz, um auf besseres Wetter zu warten. Am sichersten ist laut ACE ein Gebäude mit Blitzableiter. Zu meiden sind Türme, Stromleitungen und Masten. Finger weg von metallischen Gegenständen, etwa von einer Bushaltestelle. Wer im Wald überrascht wird, sollte sich vom Waldrand fernhalten – das gelte auch für frei stehende Bäume auf dem Feld. Autofahrer sind im Fahrzeug bei Gewitter in der Regel sicher. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.06.2020