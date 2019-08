Perfekte Präzision dargeboten

Weikersheim.Einen unvergesslichen Abend mit einem musikalischem Hochgenuss erlebten die rund 600 Gäste in der TauberPhilharmonie Weikersheim, als Starpianist Igor Levit ein begeisterndes Konzert gab.

Der 32-Jährige aus dem russischen Gorki stammende Pianist gilt schon längst als ein Weltstar, was er bei seinem Gastspiel in Weikersheim mit seinen perfekten Interpretationen von insgesamt fünf Beethoven-Sonaten, die zwischen 1795 und 1809 entstanden sind, unter Beweis stellte. Seine Darbietungen waren erfüllt von perfekter Präzision und Emotion in höchstem Einklang. Die Besucher bedankten sich für diesen erstaunlichen Musikabend mit minutenlangen Ovationen, die im Stehen gespendet wurden.

