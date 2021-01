Perthes leitet UN-Mission

New York.Der ehemalige Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik, Volker Perthes (Bild), wird Sonderbeauftragter des UN-Generalsekretärs für Sudan. Der 62-Jährige habe „über 25 Jahre Erfahrung in Wissenschaft, internationalen Beziehungen und Diplomatie“ und ein tiefes Fachwissen in Konfliktlösung und Geopolitik, ließ UN-Generalsekretär António Guterres am Donnerstag (Ortszeit) mitteilen. Perthes wird die neue UN-Mission Unitams leiten, die den Übergang zur Demokratie und den Friedensprozess im Sudan unterstützen soll. Bundesaußenminister Heiko Maas zeigte sich erfreut über die Ernennung des deutschen Fachmanns. dpa (BILD: dpa)

