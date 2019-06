Petra Kern berührt mit Kunst

Mannheim.Nach ihrer gelungenen Ausstellung „Sichtweisen“ im Jahr 2018 präsentiert die Heidelberger Galeristin Petra Kern aktuell eine Fortsetzung. Der Raum S4, 17 in Mannheim wird mit „Kunst berührt“ vom 28. Juni bis 21. Juli die ideale Plattform bieten, um sich mit lebendiger Kunst aktiv auseinanderzusetzen. Die Räumlichkeiten des Architekturbüros Naumer bieten ideale Voraussetzungen, um eine besondere Nähe zwischen den Besuchern der Ausstellung mit Künstlern und Kunst herzustellen.

Petra Kern freut sich, dem interessierten Publikum Grenzenloses und Verbindendes der Kunst in allen Facetten begreifbar zu machen: „Den Startschuss gibt Jonathan Huxley aus London mit seiner Live-Performance als besonderes Highlight in den ersten drei Tagen. Es ist nicht alltäglich, die Möglichkeit zu bekommen, Künstlern bei der Arbeit über die Schulter zu schauen und die Entstehung eines Kunstwerkes der Projektreihe „Worldview“ hautnah mitzuerleben“, sagt Kern. „Worldview bedeutet für den Künstler Huxley eine Weltanschauung, die nicht identifizierbar nach Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit oder Religion ist. Vielmehr geht es ihm um die Entfaltung der Menschheit in ihrer elementaren Form.“

Zudem werden Arbeiten von drei Künstlern gezeigt, die neu im Programm von Petra Kern sind. Der Heidelberger Künstler Jörg Kraus wird mit seiner Videoinstallation „Family Corssings“ und einer Lichtskulptur aus seiner Ausstellung „Windows and Crossroads“ die Besucher auffordern, Einblicke zu riskieren und Begegnungen, ja Lebenswege, die sich kreuzen, zu erfahren, die leicht zu den eigenen werden können.

Weitere Einsichten gewährt, ebenfalls neu in Mannheim dabei, die Mainzer Künstlerin Susanna Storch, mit ihren Fassadenansichten. Der Kunstschmied Martin Wilperath aus Altrip bringt mit seinen Skulpturen aus Stahl die Berührung ins Spiel. Seine Skulpturen sind zum Anfassen – getreu dem Thema „Kunst berührt“. Der Workshop „Kunst als Wegweiser“ rundet das Programm ab.

Attraktiver Querschnitt

„Kunst berührt“ ist das nächste Highlight im Galerieprogramm von „Kunst – Kompetenz – Petra Kern“. Etliche neue Werke verschiedener Künstler vervollständigen das Angebot in der Mannheimer Galerie und bieten einen attraktiven Querschnitt durch verschiedene Ausdrucksformen der Kunst: Alexander Besel, Sonja Edle von Hoeßle, Jana & JS, Jürgen Heinz, Jonathan Huxley, Joanna Jesse, Jörg Kraus, Jérôme Lagarrigue, Nadine Liesse, Herbert Mehler, Esther Miranda, Johannes Nawrath, Claudia Pense, Hieronymus Proske, Jesús Miguel Rodriguez de la Torre, Conrad Sevens, Karen Shahverdyan, Susanna Storch, Migu Michael Syed, Bernhard Vogel, Stefanie Welk und Martin Wilperath sind dabei mit von der Partie.

Die öffentliche Vernissage findet am Freitag, 28. Juni, statt; Galeristin Petra Kern wird um 19.30 Uhr eröffnen. Im Anschluss führt Dr. Roland Held aus Darmstadt mit seinem Fachvortrag in die Ausstellung ein. Den musikalischen Rahmen geben das Duo „String Y Voz“, „Lisbania & Christoph“. zg

