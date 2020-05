Pflegeheime: Scheiben für Besuche?

Berlin.Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, fordert als Konsequenz aus der Corona-Krise, dass Besuchsmöglichkeiten mit Infektionsschutz Standard in Pflegeheimen werden. Als Beispiel nannte er abgetrennte Besuchszonen, „in denen sich Pflegeheimbewohner und Angehörige in einem wohnlichen Umfeld durch eine Scheibe getrennt sehen können“. So sollen Besuche auch in Zeiten von Infektionswellen und Pandemien möglich sein.

„Der Schutz der Pflegebedürftigen vor Infektionen darf nicht dazu führen, dass die Menschen vereinsamen“, warnte der Pflegebeauftragte. Auch für Patienten, die etwa aufgrund ihrer Demenz solche Räume nicht nutzen könnten, sollten Besuche ermöglicht werden. Und Patienten, die im Sterben liegen, zumindest einen Menschen zum Abschied bei sich haben können. „Wenn wir das nicht sicherstellen, werden viele Menschen Angst vor einem Umzug in ein Pflegeheim haben.“

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hält den Vorschlag für zu kurz gegriffen. Rund 70 Prozent der Pflegeheimbewohner litten an Demenz, viele Pflegebedürftige seien bettlägerig oder stark gehbehindert, sagte Vorstand Eugen Brysch. Nötig seien ein striktes Kontakt-Monitoring, eine konsequente Trennung von Infizierten und Nichtinfizierten. dpa

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.05.2020