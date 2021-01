Pflegekräfte gegen Impfzwang

Main-Tauber-Kreis.In der Corona-Krise tragen die Mitarbeitenden in Pflegeeinrichtungen eine große Last. Oft sind sie die einzigen sozialen Kontakte für die älteren Menschen. Nun sorgt die Debatte über einen Impfzwang der Beschäftigen in den Senioreneinrichtungen für Unmut und Verärgerung bei den Betroffenen. Sie sprechen sich, wie eine Umfrage der FN bei verschiedenen Betreibern von Senioreneinrichtungen in der Region gezeigt hat, gegen eine Pflicht zum Impfen aus. Auch die Verantwortlichen setzten nicht auf Zwang, sondern auf Aufklärung. Die Fragen der Mitarbeiter müssen erst genommen werden, machten sie deutlich. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder stößt mit dem Vorschlag eine Debatte an, die Personal und Verantwortliche nicht als sinnvoll empfinden.

