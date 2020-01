„Philosophie vor Ort“ wird fortgesetzt

Den lebendigen Beweis, dass sich Technik und Philosophie keineswegs ausschließen, hat die Technischen Universität (TU) Kaiserslautern längst angetreten. Die mittlerweile dritte Ausgabe der Reihe „Philosophie vor Ort“ der TU Kaiserslautern in der Pfalzbibliothek beginnt am Samstag, 18. Januar, 10.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Diesmal geht es um Grundbegriffe der Philosophie. Jeweils ein Wissenschaftler des Instituts für Philosophie erörtert im Austausch mit dem Publikum an drei Samstagen einen philosophischen Begriff mit dem Ziel, sich gemeinsam mit den zeitlosen Grundfragen des Fachgebiets auseinanderzusetzen. Wolfgang Lenski betrachtet aus dem philosophischen Blickwinkel die Frage, was es bedeutet, in einer Informationsgesellschaft zu leben.

Existenz und Freiheit

Am 8. Februar steht der Begriff „Philosophie“ selbst im Zentrum; Karen Joisten fragt danach, was er eigentlich bedeutet und was es meint zu philosophieren: Ist es ein Staunen, eine Haltung, Wissen oder Weisheit?

Am 7. März beleuchtet dann Nicole Thiemer die Frage nach der Existenz. Eine ganze Strömung nannte sich selbst Existenzphilosophie und verband ihr eigenes Philosophieverständnis damit, den Menschen aufgrund seiner Existenz als besonderes Wesen und nicht einfach als Ding unter Dingen zu begreifen. Der Gedanke der Existenz ist untrennbar mit dem Gedanken der Freiheit, aber auch der Endlichkeit verbunden – diese und weitere Aspekte des Existenzbegriffs kommen in der Veranstaltung zur Diskussion. rcl

