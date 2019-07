Alle Kinder sind herzlich eingeladen zum Kindergottesdienst der Evangelischen Gemeinde in der Weststadt am Sonntag, 7. Juli, mit anschließendem Picknick im Pfarrgarten unter dem Motto „Mitgebrachtes wird geteilt“.

Der Kindergottesdienst beginnt um 10 Uhr gemeinsam mit den Erwachsenen in der Markuskirche. Nach einem kurzen Anfangsteil gehen die Kinder mit den Kindergottesdienstmitarbeiterinnen in den Pfarrgarten, um dort ihren eigenen Kindergottesdienst zu feiern. Im Anschluss an den Kindergottesdienst besteht die Möglichkeit zu einem Picknick im Pfarrgarten. Hierzu bitte etwas für ein gemeinsames Essen zum Teilen, Teller und Besteck mitbringen. Für Getränke ist gesorgt. Infos gibt es bei Gemeindediakonin Heike zur Brügge, Telefonnummer 06201/59 24 93. wn

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.07.2019