Pkw-Brand mit drei Verletzten und hohem Sachschaden

Altlußheim.Schock am Dienstagabend in Altlußheim: Ein 45-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes-Benz, C 200, auf der Hauptstraße (K 4252) von Hockenheim nach Altlußheim. Ein hinterherfahrender Autofahrer bemerkte hier schon eine Rauchfahne von dem Mercedes ausgehend. Kurz nach dem Ortseingang Altlußheim stellte der Mercedes-Fahrer seinen Pkw am Fahrbahnrand der Hauptstraße ab, der kurz darauf in Flammen stand. Der Fahrer sowie seine mitfahrenden Kinder im Alter von 3 und 6 Jahren konnten das Fahrzeug verlassen. Der Brand griff innerhalb kürzester Zeit auf einen geparkten Suzuki Pkw über, der ebenfalls in Vollbrand geriet. Hierdurch wurden ein daneben geparkter Pkw Renault beschädigt sowie zwei Häuser, heißt es im Polizeibericht.

An einem Haus entstand erheblicher Sachschaden an der Fassade, Fenster und Haustür. Teilweise wurde hier Inventar in einem Zimmer beschädigt. An dem zweiten Haus wurde die Fassade beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehren von Altlußheim und Neulußheim hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Es waren insgesamt 25 Feuerwehrmänner eingesetzt.

Die Insassen des Mercedes-Benz wurden in Krankenhäuser eingeliefert, da sie Rauchgas eingeatmet hatten. Durch die Hitzeeinwirkung wurde der Fahrbahnbelag derart beschädigt, dass der Bereich abgesperrt werden musste. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden, beträgt aber mehrere Zehntausend Euro. Was den Brand beim Mercedes verursacht hat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (pol/kaba)