Pläne für neuen Kletterturm liegen vor

Viel zu besprechen und zu beschließen gab es bei der Mitgliederversammlung der Sektion Weinheim des Deutschen Alpenvereins im Rolf- Engelbrecht- Haus. Insbesondere das Zukunftsprojekt der Sektion, die Erneuerung des Kletterturms, stand im Fokus.

Miriam Pörsel als Sprecherin für das Projektteam Kletterturm berichtete, dass Kostenschätzungen und Visualisierungen von Kletterwand-Bau-Firmen vorliegen. Ein Problem ist dabei, dass der gegenwärtige Turm vor 25 Jahren unter Verwendung des Unterteils eines ehemaligen Starkstrommasts gebaut wurde, der so nicht Grundlage eines neuen Kletterturms sein kann.Bis November 2020 muss ein Baugenehmigungsantrag vorliegen, und der Aufbau sollte außerhalb der Klettersaison, also im Winter, erfolgen.

Vor vollem Saal bilanzierten der Vorsitzende der Sektion, Franz Wirth und der zweite Vorsitzende Thilo Meffert das Vereinsgeschehen des vergangenen Jahres. Die Sektion Weinheim im Deutschen Alpenverein ist mit über 3100 Mitgliedern der drittgrößte Verein in Weinheim. Zahlreiche Aktivitäten der insgesamt acht Einzelgruppen boten eine Vielfalt an Unternehmungen.

Für alle war es wieder ein erfolgreiches Jahr mit viel Einsatz und Engagement. Im Rahmen des Kletterbetriebes an der Jakobswand und am Kletterturm, den die Kletter- und Alpinistikgruppe (KAGRU) organisiert betreibt und sichert, waren in der Klettersaison von Ende März bis Mitte Oktober 2018 mit 104 Klettertagen fast 3000 Besucher registriert worden – und das ohne ernsten Kletterunfall. Besonders gut entwickelt hat sich die Jugendgruppe des Vereins mit nun fast 60 Aktiven, trainiert von sechs Jugendleitern. Derzeit herrscht sogar ein Aufnahmestopp, weil die Kapazitäten erschöpft sind, teilt der Verein mit.

Hervorzuheben sind auch Sanierungsmaßnahmen an der circa 60 Meter hohen und breiten Naturfelswand Jakobswand mit mehr als 20 Kletterrouten.

Im Rahmen der regelmäßigen Wandkontrolle durch „Wandeinsätze“ der Kletter- und Alpinistik-Gruppe wurden Sicherungen erneuert, lose Felsen beseitigt und sogar ein neuer Quereinstieg zum Klettersteig angelegt. Das „Bauteam“ des Vereins wiederum hat die Jakobshütte technisch wieder auf Stand gebracht und das Gelände mit Tor, Parkplatz und Zufahrt saniert.

Die Mitgliederversammlung würdigte den langjährigen und herausragenden Einsatz einiger Mitglieder dann auch mit der einstimmigen Ernennung von Hans Stumpf (Bauwart), Gerhard Plaicher (Hüttenwart) , Wolfgang Pluschke (Routen-und KLettersteigbauer) und Gerhard Staniczek (mehr als 20 Jahre Vorsitzender der Seniorengruppe) zu neuen Ehrenmitgliedern.

Einen kurzen Abriss seiner Aktivitäten trug der neue Naturschutzreferent Hans Helferich vor. Das Vereinsgelände als ein im Naturschutzgebiet liegender, ehemaliger Steinbruch bietet allein schon viele Möglichkeiten von Naturschutzmaßnahmen, wie die Anlage von Nistkästen für Mauersegler. Überörtlich bedeutsam dagegen ist die Teilnahme des Naturschutzreferenten an der Entwicklung einer Konzeption des Alpenvereins zur kontroversen Frage: E-Bike-Touren im Gebirge fördern oder eben nicht. So verbieten einige Sektionen ihren Hütten die Anlage von Ladestationen für E-Bikes, andere dagegen wollen E-Bike-Touren auf bestimmte Hütten konzentrieren, um umliegende Gebiete zu schonen.

Zum Thema Finanzen konstatierte Franz Wirth, dass 2018 wieder Rücklagen gebildet werden konnten, die dem Projekt Kletterturm zugute kommen werden. So kann von einer soliden, wenn auch mehrjährigen Finanzierung des Kletterturms ausgegangen werden. WN

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.04.2019