Planungszeit für die schönen Dinge im Leben

Plan-Spiele statt Hocken-Heim: Früher oder später werden die Einschränkungen rund um die Corona-Pandemie nach und nach wieder gelockert – auch wenn es jetzt erst einmal heißt: zu Hause bleiben. Optimisten wie wir schmieden zu Hause jedoch Zukunftspläne. Jetzt ist die beste Zeit, um vom nächsten Urlaub (nicht nur) zu träumen. Wir geben sieben Anregungen für Familien genauso wie für Individualisten, die es gerne sportlich mögen.

1. Planen Sie Ihren großartigsten Gipfelsturm

„Mein erster Dreitausender!“ Das klingt nach Schweiß, Tränen und senkrechtem Heldenmut. Dass Sie Pickel, Steigeisen und Klettergurt nicht mal buchstabieren können, müssen Ihre Kumpels ja nicht unbedingt wissen. Aber wo kann man als Normalwanderer – gesunde Kondition und etwas Beißkraft vorausgesetzt – einem Berg mit der magischen Drei vorne aufs Dach steigen? In Livigno! Das zollfreie Hochtal zwischen Ortler und Bernina liegt schon auf über 1800 Meter Seehöhe. In vier bis sechs Stunden kann man von hier einen von acht leichten Dreitausendern bezwingen. Monte Vago, Monte Breva, Pizzo Filone – klingt nach „Dolce Vita 3000“!

www.livigno.eu

2. Planen Sie jetzt Ihren WWW-Auftritt

Noch wichtiger als die neue Website ist in diesen Zeiten eine neue sportliche Herausforderung: Weitwanderwege (WWW)! Der „Lechweg“ – einer der zehn besten WWW Europas – führt auf 125 Kilometern Länge vom Vorarlberger Hochgebirge durch eine der letzten Wildflusslandschaften Europas in die Märchen-König-Stadt Füssen. Dieser talnahe Weg eignet sich perfekt für WWW-Novizen. 125 Kilometer. Klingt ganz schön lang? Ist es auch! Aber aufgeteilt in sieben oder acht Etappen – und quasi immer bergab – rücken die nackten Zahlen mit jedem Schritt in den Hintergrund, werden verdrängt von der überwältigenden Naturschönheit. Ich wandere, also bin ich.

www.lechweg.com

3. Planen Sie den ersten Bergurlaub mit Kind & Kegel

Serfaus-Fiss-Ladis fragt seine Urlaubsgäste aus guter Tradition unhörbar: „Darf’s ein bisschen mehr sein?“ Ob Wohlfühlstationen mitten im Wandergebiet, superkurze Wege dank der weltweit einmaligen U-Bahn Serfaus oder wanderbare Panoramatouren zwischen 1200 und 3000 Meter Höhe mit Lifthilfe – die drei Bergdörfer im Tiroler Oberland bieten einfach mehr Wandervergnügen als anderswo. 500 Kilometer perfekt beschilderte Wege, erschlossen von zehn Seilbahnen, sprechen für sich. Das „Mehr“ meint vor allem aber Qualität. Zahlreiche Wege sind barrierefrei und kinderwagentauglich. Freuen Sie sich auf einen sommerlichen Wandertag.

www.serfaus-fiss-ladis.at

4. Planen Sie Südsee, Antarktis, Sahara, Yukon, Tibet in einer Woche

Statt Flugmeilen und CO2 sammeln Sie auf Ihrer Weltreise durch den Nationalpark Hohe Tauern in Osttirol nur Erlebnisse, für die Sie sonst um die Welt reisen müssten. Tag 1: Anreise. Tag 2: Die Südsee liegt 2700 Meter überm Meer. Auf der „Alpenkönigroute“ kommt man an Bergseen mit feinstem Sandstrand vorbei. Tag 3: Antarktis-Feeling am Großvenediger, auf einem der größten Gletscherplateaus der Alpen. Tag 4: Auf dem „Sudetendeutschen Höhenweg“ wandert man durch eine wüstenartige Landschaft – fast wie in der Sahara. Tag 5: Die Isel, der letzte freifließende Gletscherfluss der Alpen, erinnert an den ungezähmten Yukon River. Tag 6: Die Jagdhausalm umgibt ein Hauch von Tibet. Die älteste Alm Österreichs besteht aus massiver Steinbauweise – „Klein Tibet“ mitten in Osttirol. Tag 7: Abreise.

www.osttirol.com

www.osttirol.com/nationalpark-hohe-tauern

5. Planen Sie einen echt guten Zug: mit dem ICE nach Seefeld in Tirol

Global denken, lokal urlauben: Was wir aus der Corona-Krise lernen können? Wir haben nur eine Um-Welt! Und die gilt es, enkeltauglich zu behandeln. An- und Abreise mit der Bahn ist vielleicht nur ein kleines, aber easy umsetzbares Teilchen im Nachhaltigkeitspuzzle. Vor allem, wenn der Zielbahnhof mit dem schnellen und komfortablen ICE erreicht werden kann. So wie Seefeld in Tirol. Vor Corona hieß es: Zeit ist Geld. Nach Corona heißt es: Zeit mit der Familie zu verbringen ist unbezahlbar. Quality Time beginnt also schon beim Einsteigen ins Familienabteil – und findet ihre Fortsetzung bei der tiefenentspannten Sommerfrische auf Innsbrucks Sonnenbalkon! Oder beim Date mit der waschechten Tirolerin Isar, deren Quelle im Karwendel bequem mit dem E-Bike erreichbar ist. Seefeld – das ist Urlaub mit Style. Und mit gutem Gewissen.

www.seefeld.com

6. Planen Sie, den inneren Schweinehund zu besiegen

Warth-Schröcken ist im Sommer der Actionsport-Pol Vorarlbergs. „Outdoor BIG5“ sei Dank! Zackige Gipfel, tiefe Schluchten und wildes Wasser – hier warten auf kleinstem Raum die größten Draußen-Abenteuer: Canyoning und Wildwasserschwimmen, Klettersteig, Flying Fox und Abenteuerpark. Erfunden haben die neue Challenge rund um Warth-Schröcken die einheimischen Outdoorpioniere Christian, Josef und Jürgen. Wilde Haudegen für große und kleine Abenteuer ... Wer schafft alle fünf Herausforderungen? Ob besten Kumpels, guten Freundinnen oder der ganzen Familie – die Warth-Schröckener Outdoorguides helfen gerne.

www.warth-schroecken.at

7. Planen Sie Deutschlands Höhepunkt – von Österreich aus

Wetten, dass Deutschlands höchster Berg, die 2962 Meter hohe Zugspitze, auch nach Corona noch stehen wird? Auf die genussvolle Art bezwingt man den Fastdreitausender von der Tiroler Zugspitz Arena aus. Die Tour von Ehrwald über das Gatterl und die Knorrhütte bedeutet: Sechs Stunden Aufstieg – aber ohne Kletter- und Gletscherpassagen. Heißer Tipp: Mit dem Gatterlticket spart man sich die steilsten Passagen und kürzt den Weg ein wenig ab, schwindeln ist damit ausdrücklich erlaubt. Inkludiert ist die Bergfahrt auf die Ehrwalder Alm, die Fahrt vom Sonnalpin auf die Gipfelterrasse – und mit der Gondel der Tiroler Zugspitzbahn geht es in zehn Minuten wieder runter nach Ehrwald.

www.zugspitzarena.com

