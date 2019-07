Plastik im Schwimmbad

Ab Freitag, 26. Juli, erwartet Besucher im HaWei ein ungewohntes Bild: Auf der Wasseroberfläche des Sportbeckens schwimmen leere Pfandflaschen zu tausenden. Es ist das große Finale des Azubi-Projekts der Stadtwerke Weinheim, die mit ihrer Aktion auf den hohen Plastik-Verbrauch und seine Folgen hinweisen wollen. Die zehn Nachwuchskräfte des kommunalen Energiedienstleisters hatten zuvor Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, ihre Plastikflaschen abzugeben.

Alle Interessierten können das Ergebnis im HaWei vom 26. bis 28. Juli zu den regulären Öffnungszeiten des Hallenbads besichtigen - ausnahmsweise auch in Straßenkleidung. „Damit führen wir Besuchern vor Augen, dass inzwischen nicht nur die Meeresbewohner leiden unter der Plastik-Verunreinigung leiden. Sondern auch wir Menschen schwimmen im Meer zwischen Mikroplastik und nehmen diese über die Nahrung auf“, erklärt Stadtwerke-Chef Peter Krämer die Motivation zur Aktion, „das ist eine ökologische Katastrophe.“

Unterstützt wird die Aktion durch die AVR Kommunal GmbH. Sie stellt vor Ort gepresste Plastik-Ballen (PET-Flaschen) aus der Wertstoffsortieranlage auf und ist am Freitag, 26. Juli, von 9 bis 18 Uhr mit einem Infostand dabei. Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just hatte im Vorfeld die Schirmherrschaft für die Aktion übernommen. Auch der WWF (World Wildlife Fonds) beteiligt sich an dem Projekt der Azubis; in dem er Infomaterial zur Verfügung stellt.

Für Besucher der Ausstellung ist der Eintritt kostenlos. Sie können das Bad in Straßenkleidung und barfuß oder mit Badeschuhen betreten. Der restliche Bereich des HaWei steht Badegästen zu den gewohnten Zeiten offen.

HaWei macht Sommerpause

Nach der Ausstellung verabschiedet sich das Weinheimer Hallenbad ab dem 29. Juli für etwa vier Wochen in die Sommerpause. Während dieser Zeit ist großes Reinemachen und Reparieren angesagt. Läuft bei der jährlichen Revision alles wie geplant, öffnet das Familienbad am Mittwoch, 28. August, frisch gewartet und geputzt wieder seine Pforten, und Gäste können nach Herzenslust schwimmen - dann auch wieder in Wasser statt Plastik. Die Pfandflaschen werden recycelt. Die Stadtwerke Weinheim verdoppeln ihren Erlös; mit ihm soll ein öffentlicher Wasserspender in Weinheim aufgestellt werden. whm

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.07.2019