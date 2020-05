Polizei kontrolliert

Heilbronn.Die Heilbronner Verkehrspolizei machte von Mittwoch bis Sonntag spezielle Kontrollen in der Poser-Szene. Dabei wurden Fahrzeuge komplett aus dem Verkehr gezogen, weil die Betriebserlaubnis nach baulichen Veränderungen erloschen war. Grund hierfür waren unter anderem überlaute Auspuffanlagen. Bei einem BMW ließ sich das Fahrwerk bis auf den Boden absenken – dieses Auto wurde sichergestellt. Neben dem Stadtgebiet von Heilbronn wurde auch in Lauffen kontrolliert. Die Mängel an zwei Autos waren so gravierend, dass eine Vorführung bei einer Untersuchungsstelle unabdingbar war. Bei einem BMW wurden gleich sieben Mängel festgestellt. Über den gesamten Zeitraum standen auch zu laute Motorräder im Fokus der Ordnungshüter. Die Polizei wird weiterhin solche Kontrollen durchführen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.05.2020