Polizei nimmt mutmaßliche Täter fest

Tauberbischofsheim.Der Überfall auf einen der beiden Lidl-Discounter in Tauberbischofsheim ist aufgeklärt. Im Dezember 2019 war der Supermarkt in der Pestalozziallee – genau acht Tage vor Heiligabend – ausgeraubt worden. Ein Unbekannter hatte damals mit vorgehaltener Pistole den Markt betreten und die beiden Angestellten aufgefordert, ihm die Tageseinnahmen auszuhändigen. Eine Mitarbeiterin wurde verletzt und leidet bis zum heutigen Zeitpunkt unter diesem traumatischen Erlebnis, wie es in einer Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Mosbach und Polizeipräsidium Heilbronn heißt.

Inzwischen sitzen vier mutmaßliche Täter nach umfangreichen Ermittlungen in Untersuchungshaft. Sie sind im Alter zwischen 25 und 29 Jahren. Der Fall wird von der Kripo als abgeschlossen betrachtet.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.10.2020