Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Ein oder mehrere Täter sind zwischen Sonntagvormittag und Montagmorgen in eine Wohnung in der Bergwaldstraße in Ritschweier eingebrochen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hebelten die Unbekannten ein Fenster auf, gelangten so ins Gebäudeinnere und durchwühlten sämtliche Schränke und Behältnisse. Ob etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können oder im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174 44 44 bei den Beamten zu melden. red/pol

