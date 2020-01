Pontifikalamt mit Bischof Wiesemann

Der 2. Februar ist ein mehrfach besonderes Datum in der Katholischen Kirche in Mannheim: Zum einen wird der 40. Tag nach der Geburt Jesu als Fest Darstellung des Herrn – früher Mariä Lichtmess – begangen und von Lichterprozessionen mit Kerzensegen begleitet. „Dieser Segen soll daran erinnern, das Licht, das mit Jesus Geburt in die Welt kam, weiterzutragen“, sagt Stadtdekan Karl Jung. Ein weiterer Segen, der an diesem Tag gespendet wird, ist der Blasiussegen. Der 2. Februar steht in der Jesuitenkirche (A 4, 3) zudem im Zeichen des 75. Todestags des in Mannheim geborenen und getauften Jesuitenpaters Alfred Delp. Um 18 Uhr wird dem Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus in einem Pontifikalamt mit dem Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann (Bild) gedacht. red

