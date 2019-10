Postknoten voll gesperrt

Die Rhein-Neckar Verkehr (RNV) informiert über den Fortgang der Bauarbeiten in Weinheim. Während der Vollsperrung des Postknotens in Weinheim von Donnerstag, 31. Oktober, 19 Uhr, bis Montag, 4. November, 4 Uhr, werden die noch vorhanden alten Asphaltflächen im nördlichen Bereich des Postknotens abgefräst und die neue Asphaltfahrbahn hergestellt. Die Arbeiten finden im Dreischichtbetrieb statt. Mit Baulärm muss gerechnet werden.

Am Samstag können die Menschen an der Bergstraße mit der Linie 5 kostenlos nach Weinheim und wieder nach Hause fahren. Mit dieser Aktion möchte die rnv aktiv die Gewebetreibenden in Weinheim unterstützen. Das Angebot gilt für die Strecke zwischen Heidelberg Hauptbahnhof und Viernheim Bahnhof. red

