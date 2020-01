Premier will Politikwechsel

Canberra.Während in Australien der Kampf der Feuerwehrleute gegen die Brände weitergeht, macht sich Premierminister Scott Morrison als Krisenmanager unbeliebt wie nie. Internationale Musiker wollen derweil den Opfern der Katastrophe helfen: Mit einem neun Stunden langen Konzert in Sydney wollen zahlreiche Stars Geld sammeln.

Das Konzert am 16. Februar war bereits angekündigt worden, seit Montag steht auch fest, wer spielen soll: unter anderem die Band Queen mit Adam Lambert, Rocker Alice Cooper, Sängerin K.D. Lang und 70er-Jahre-Star Olivia Newton-John. Die Veranstalter versprachen, der gesamte Erlös komme den Feuerwehrleuten in Australien, dem Roten Kreuz und einer Tierschutz-Organisation zu Gute.

Seit Monaten wüten vor allem im Südosten des Kontinents heftige Buschbrände. In den besonders betroffenen Bundesstaaten New South Wales und Victoria loderten am Montag noch um die 140 Feuer, der Rauch machte sich bis nach Sydney bemerkbar. Nach jüngsten Angaben von Morrison kamen bislang 28 Menschen ums Leben.

Premier Morrison hat während der Feuer deutlich an Popularität verloren: Seine Zustimmungswerte sind so tief wie nie in seiner anderthalbjährigen Amtszeit. Er deutete nun eine Änderung der Politik an, um Emissionen zu reduzieren. Expertenschätzungen zufolge kamen bisher mindestens eine Milliarde Säugetiere, Reptilien und Vögel ums Leben. dpa

