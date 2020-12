Premium-SUVs unter Strom

Kronberg.Jaguar Land Rover hat noch vor dem zweiten Lockdown in einem Autohaus in Kronberg im Taunus einer kleinen Anzahl von Pressevertretern gleich drei neue Modelle mit elektrifiziertem Antrieb vorgestellt und dabei unterstrichen, dass auch die Fahrzeuge des Premium-Segments den Weg zur Elektromobilität mitgehen.

Aktuell dürfen jetzt der Range Rover Evoque und der Discovery Sport das Label „PHEV“ (Plug-in Hybrid) im Modellnamen führen. Zudem enthält das Motorenangebot im Evoque und im Discovery Sport Mild-Hybrid-Antriebe. Der Plug-in Hybridantrieb kombiniert in beiden Premium-Modellen einen 1.5 Liter Dreizylinder-Turbo-Benzinmotor (200 PS) samt Achtgangautomatik mit einem Elektromotor (109 PS) als Hinterachsantrieb. Die Systemleistung steht mit 309 PS im Datenblatt. Rein elektrisch fahren die Plug-in Varianten bis zu 61 Kilometer weit und bis zu 135 km/h schnell.

Zügige Beschleunigung

Das Paket aus Verbrenner und Elektromotor sorgt in den edlen SUVs für zügige Beschleunigung. Während der Evoque aus dem Stand in 6,4 Sekunden auf die 100-Kilometer-Marke sprintet, benötigt der Discovery Sport in dieser Disziplin mit 6,6 Sekunden nur unwesentlich mehr Zeit. Der Vortrieb endet beim Evoque bei 213 km/h, der Discovery Sport ist maximal 209 km/h schnell. Die P300e Modelle von Range Rover Evoque und Land Rover Discovery Sport verbrauchen laut Werk im Durchschnitt 1,9 Liter, respektive 2,0 Liter Benzin auf 100 Kilometer. Entsprechend gering ist der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid. Der Evoque kommt auf 43 g/km CO2-Emission, der Discovery Sport auf 47 g/km.

Die elektrifizierten Modelle werden mit drei Fahrmodi angeboten. Der Fahrer kann wählen zwischen dem Hybrid-, dem EV- oder dem Save-Modus. Das kommt darauf an, ob man der automatischen Steuerung, dem reinen Elektrobetrieb oder dem Verbrennungsmotor zwecks „Einfrieren“ des Ladezustands den Vorrang einräumt. Beide SUVs können an einer gewöhnlichen Haushaltssteckdose geladen werden. Der Vorgang dauert allerdings knapp sieben Stunden. Es geht aber schneller: in einer Stunde und 24 Minuten an einer 7-kW-Wallbox mit Wechselstrom oder in 30 Minuten an einer öffentlichen Gleichstrom-Schnellladesäule.

Erstes Elektroauto

Der Range Rover Evoque P300e PHEV AWD Automatik kostet mindestens 54 563 Euro. Der Hybride Land Rover Discovery ist ab 55 446 Euro zu haben. Laut einem Firmensprecher stehen die Modelle im März 2021 im Handel. Hier hat sich bereits der neue vollelektrische Jaguar I-Pace positioniert. Das erste Elektroauto der Briten, das vor zweieinhalb Jahren sein Debüt feierte, wurde zum neuen Modelljahr mit einem 11 kW Bordladegerät ausgestattet. Dies eröffnet nun den Zugang zum schnelleren Dreiphasen-Laden.

Laut Jaguar dauert das Volltanken in der heimischen Garage 8,6 Stunden. An einer 50-kW-Ladesäule können in 15 Minuten 63 Kilometer, an einer 100 kW-Säule in der gleichen Zeit bis zu 127 Kilometer nachgeladen werden. Das edle SUV erfuhr zudem leichte Retuschen an der Optik. Neu sind das Infotainment-System und das Klimatisierungssystem mit Luftionisierung.

Der Jaguar I-Pace EV400 AWD erreicht eine Systemleistung von 400 PS sowie ein Drehmoment von 696 Nm. Die Beschleunigung ist außergewöhnlich: In nur 4,8 Sekunden hat der Elektro-SUV die 100-Kilometer-Mark erreicht. Die Spitzengeschwindigkeit endet bei 200 km/h. Die Reichweite gibt Jaguar mit 470 Kilometern an. Der I-Pace EV400 kostet mindestens 75 352 Euro.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.12.2020