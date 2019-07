Probefahrt ohne Motorunterstützung

München.Wer ein neues Pedelec auf der Probefahrt kennenlernen will, schaltet zunächst einmal besser die Motorunterstützung ab. Denn in erster Linie kaufe man ein Fahrrad, erläutert die „ADAC Motorwelt“. Grundsätzlich probieren Interessenten am besten mehrere Modelle mit Motoren verschiedener Hersteller aus. D

ie Wahl sollte auf das Pedelec fallen, bei dem sich das Treten am natürlichsten anfühlt. Als Faustregel für die Reichweite gelten 470 Wh für etwa 70 Kilometer Strecke. Bei Angeboten weit unter 1800 Euro erwartet die Clubzeitschrift des ADAC keine vernünftige Qualität und empfiehlt Schnäppchenjäger lieber Angebote zum Ende der Saison. tmn

