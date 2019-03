Promis treten zum Ski-Triathlon an

Wenn es darum geht, die „Laureus Sport for Good Foundation“ zu unterstützen, lassen sich „Kaiser“ Franz Beckenbauer sowie Ski-Legende Maria Höfl-Riesch und Olympiasieger Felix Gottwald nicht lange bitten – zumal es sich am Samstag, 23. März, um einen eher außergewöhnlichen Wettbewerb handelt: Erstmals findet auf der Stanglleit’n in Ellmau am Wilden Kaiser in Österreich ein Ski-Triathlon statt. Auch wenn die Disziplinen mit dem olympischen Wettbewerb wenig gemeinsam haben: Spannung und Gaudi dürften bei Riesenslalom, Biertischrodeln und Schneeball-Zielwurf Aktive und Fans begeistern. Der Erlös des Charity-Triathlons fließt in soziale Sportprojekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche. hmpr

