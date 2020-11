Protest gegen AfD-Parteitag

Kalkar.Der Bundesparteitag der AfD im niederrheinischen Kalkar stößt auf breiten politischen Protest: Zu Beginn des zweitägigen Parteitreffens am Samstag hat das Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“ eine Demonstration mit 1000 Teilnehmern angemeldet, bei der Vertreter fast aller Bundestagsparteien reden. Die AfD will bei dem Präsenzparteitag mit 600 Delegierten über Sozialpolitik diskutieren und zwei Vorstandsmitglieder nachwählen. Dabei müssen die Delegierten Maske tragen: Eine Klage der Partei gegen die Maskenpflicht scheiterte am Freitag beim Oberverwaltungsgericht Münster. Die Kreispolizei Kleve richtete sich unterdessen auf einen der „größten Einsätze der letzten Jahre“ ein, wie sie mitteilte. dpa

