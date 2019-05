Protest gegen Sparpläne

Demonstranten in Brasiliens Hauptstadt Brasília. © dpa

Brasilia.Zehntausende Schüler und Studenten haben in vielen Städten Brasiliens laut Medienberichten gegen die geplanten Einschnitte der rechtspopulistischen Regierung in der Bildung demonstriert. In Porto Alegre, der Hauptstadt Brasília und in Rio de Janeiro kam es während der stundenlangen Proteste zu Konfrontationen zwischen Demonstranten und der Polizei, wie das Portal Uol berichtete.

Die Beamten setzten Tränengas ein, um die Menschenmenge aufzulösen. Verletzt worden sei aber niemand. Der seit Januar amtierende Präsident Jair Bolsonaro nannte die Demonstranten „nützliche Idioten“.

Der neue Bildungsminister Abraham Weintraub hatte kürzlich die Sparpläne verkündet. Unter anderem könnten damit umgerechnet etwa 445 Millionen Euro in der höheren Bildung – sowohl Schulen als auch Universitäten – wegfallen, wie der Sender BBC Brasil berichtete.

In vielen Schulen und Universitäten fielen wegen der Proteste am Mittwoch Unterricht und Vorlesungen aus, auch Professoren sowie einige Parteien beteiligten sich den Berichten zufolge an den Demonstrationen. Allein in Salvador da Bahia im Nordosten des Landes gingen den Organisatoren zufolge etwa 50 000 Menschen auf die Straße, wie das Portal Globo berichtete. dpa

