Proteste in den USA dauern an

Washington.Gut zwei Wochen nach seinem Tod bei einem Polizeieinsatz soll der Afroamerikaner George Floyd an diesem Dienstag in Pearland bei Houston beerdigt werden. Begleitet werden soll die Zeremonie von einer öffentlichen Gedenkfeier in der texanischen Metropole Houston, wo Floyd aufgewachsen war. Der 46-Jährige war bei einem Polizeieinsatz am 25. Mai in Minneapolis getötet worden. Seitdem kommt es landesweit zu Massenprotesten wie in San Francisco (Bild) gegen Rassismus und Polizeigewalt, die US-Präsident Donald Trump unter Druck setzen. Eine Mehrheit des Stadtrats in Minneapolis will nun Berichten zufolge die örtliche Polizei durch eine neue Organisation für öffentliche Sicherheit ablösen. red (BILD: dpa)

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.06.2020