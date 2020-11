Prozess geht in Endphase

Würzburg/Main-Tauber-Kreis.Der Prozess gegen einen Polizisten aus einer Würzburger Landkreisgemeinde vor dem dortigen Amtsgericht geht in seine finale Phase. Dem 42-Jährigen, der bis zu seiner Beurlaubung im Main-Tauber-Kreis seinen Dienst verrichtet hatte, wird Betrug in acht Fällen sowie unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln in drei Fällen zur Last gelegt. Während er den Betäubungsmittelbesitz eingeräumt hat, bestreitet er den Betrug, bei dem eine Summe von mehr als 80 000 Euro im Raum steht.

Geschädigter war der inzwischen verstorbene Vermieter des Polizeiobermeisters. Am drittletzten Verhandlungstag vollzog das Gericht zahlreiche Geldtransaktionen aufgrund der Kontoauszüge des Angeklagten nach. Dabei fielen dem Gericht größere Geldbeträge vom Vermieter an den Mieter auf.

