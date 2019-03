Queen-Hits übertönen kleine Mängel

Nicht jeder Queen-Fan ist begeistert ins Kino gerannt, um „Bohemian Rhapsody“ zu sehen. Denn trotz grandioser Musikerfilmbiografien wie Oliver Stones „The Doors“ (1991), „Ray“ (2004) mit Jamie Fox und „Walk The Line“ (2005), in dem Joaquin Phoenix Johnny Cash spielt, arten solche Projekte immer noch oft in Kostümkarneval aus. Und da „Borat“-Darsteller Sacha Baron Cohen lange für die zentrale Rolle als Freddie Mercury gehandelt wurde, schien vieles auf eine weitere Groteske hinauszulaufen, die angesichts der enormen Fallhöhe einer Band wie Queen an den Erwartungen zerschellen muss.

Aber auch als Emmy-Gewinner Rami Malek („Mr. Robot“) ins Spiel kam und von den anspruchsvollen Originalmusikern um Gitarrist Brian May abgesegnet wurde, blieb die Frage: Warum soll man einem Mercury-Darsteller zuhören, wenn es grandiose offizielle Konzertfilme aus London, Milton Keynes, Montreal oder Budapest mit dem kaum zu übertreffenden Original gibt? Und den legendären „Live Aid“-Auftritt ebenfalls, sei es auf YouTube.

Fan-Ohren klingeln mitunter

Nun, nach vier Oscars für Malek, Ton, Tonschnitt und Schnitt, zwei Golden Globes und dem Status als kommerziell erfolgreichster Musikerfilmbiografie aller Zeiten, kommt Bryan Singers („Die üblichen Verdächtigen“, „X-Men“) Werk nun ins Heimkino – und verdient sich durchaus einen Platz neben Queens Live-DVDs oder „Ray“ und Co. Auch wenn Spezialisten bei der einen oder anderen „Geschichtsklitterung“ schnell die Ohren klingeln.

Aber die Glättungen bei Bandgründung, ursprünglicher Besetzung und Veröffentlichungsdaten von Hits wie „We Will Rock You“ sind im Sinne des Drehbuchs zu verkraften. Schwierig wird’s, wenn Klischees falsch bedient werden – zum Beispiel war EMI-Chef Roy Featherstone kein Ignorant, der den komplexen, überlangen Song „Bohemian Rhapsody“ als Single partout ablehnen wollte.

Zum Teil täuschend ähnlich

Auch die dramatische Zuspitzung hin zum „Live Aid“-Benefizevent 1985 ist übertrieben: Mercury war der dritte der vier Queen-Musiker, der ein Soloalbum veröffentlicht hat. Deshalb war die Band auch nie getrennt, wie es im Film aufgrund des Alleingangs des zum Diventum neigenden Sängers passiert. Die reuige Wiedervereinigung kurz vor dem gigantischen Auftritt in Wembley gab es also nie. Von der letztlich tödlichen Aids-Erkrankung ihres Frontmanns erfuhr seine musikalische Familie wohl 1989, keineswegs 1985.

Diese kleinen Makel werden überstrahlt von der perfekt aus den Boxen donnernden Musik – angefangen von der im typischen Brian-May-Sound intonierten 20th-Century-Fox-Hymne bis zu Maleks verblüffendem Gesang. Der Oscargewinner sieht zwar manchmal etwas verkleidet aus, bringt aber die Konflikte mit der aus Westindien stammenden parsischen Familie, die enormen emotionalen Höhen und einsamen Tiefen des Superstars gekonnt auf den Punkt. Die anderen Musiker sind nahezu perfekt getroffen: Vor allem Joe Mazzello ist dem jungen John Deacon wie aus dem Gesicht geschnitten.

Auch die Bühnenshows wurden mit viel Aufwand rekonstruiert – bis hin zu kleinsten Details wie den Getränkebechern auf Mercurys Piano bei „Live Aid“. Und so bleiben diese 134 handwerklich starken Minuten immer unterhaltsam. jpk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019